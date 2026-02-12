Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 04:43

Орбан предложил альтернативу вступлению Украины в Евросоюз

Орбан назвал верным решением партнерство с Украиной вместо принятия в ЕС

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Европе следует выбрать долгосрочное сотрудничество с Украиной, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X. По его мнению, это предпочтительнее, чем принятие ее в ЕС.

Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство, — это ответственный выбор, — написал политик.

Ранее стало известно, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. План можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства в Блоке, а не на завершающем.

До этого политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.RU отметил: членство Украины в Евросоюзе не повлияет на победу России в противостоянии с Западом. По его словам, активные действия европейских сторонников Киева, направленные на затягивание украинского конфликта, в конечном счете не принесли желаемого стратегического результата.

