10 февраля 2026 в 09:47

В США узнали о плане ЕС по частичному членству Украины в 2027 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав, передает Politico со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, план можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства в блоке, а не завершающем.

ЕС вынашивает беспрецедентный план, в рамках которого Украине может быть предоставлено частичное членство в блоке уже в следующем году, — сказано в статье.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя восхищаться действиями американского президента Дональда Трампа, пока мир на Украине не установлен. По его словам, речь идет о строгом отношении хозяина Белого дома к Евросоюзу и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

