В Турции ответили на слухи о возможном вторжении на территорию Ирана МО Турции: Анкара не вторгнется на территорию Ирана в случае нападения США

Турция не вторгнется в Иран в случае нападения на него США, сообщила пресс-служба Минобороны страны. В западных СМИ появилась информация, что Анкара якобы собирается создать буферную зону на территории Исламской Республики. В Турции подчеркнули намерение способствовать мирному решению всех конфликтов.

Утверждения <...> о том, что в случае нападения США на Иран Турция планирует вторгнуться на территорию Ирана <...> не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Тегеран и Вашингтон приступили к третьему раунду непрямых переговоров, которые проходят в Женеве. Ключевой темой встречи станет иранское ядерное досье.

До этого агентство Anadolu сообщило, что США с начала года перебросили в зону ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) более 300 военных самолетов. Отмечается, что это происходит на фоне возможной эскалации ситуации вокруг Ирана.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что отсутствие договоренностей с Ираном будет иметь негативные последствия. Он подчеркнул, что не может с уверенностью гарантировать достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.