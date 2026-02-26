Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 13:17

В Турции ответили на слухи о возможном вторжении на территорию Ирана

МО Турции: Анкара не вторгнется на территорию Ирана в случае нападения США

Фото: Aref Taherkenareh/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Турция не вторгнется в Иран в случае нападения на него США, сообщила пресс-служба Минобороны страны. В западных СМИ появилась информация, что Анкара якобы собирается создать буферную зону на территории Исламской Республики. В Турции подчеркнули намерение способствовать мирному решению всех конфликтов.

Утверждения <...> о том, что в случае нападения США на Иран Турция планирует вторгнуться на территорию Ирана <...> не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Тегеран и Вашингтон приступили к третьему раунду непрямых переговоров, которые проходят в Женеве. Ключевой темой встречи станет иранское ядерное досье.

До этого агентство Anadolu сообщило, что США с начала года перебросили в зону ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) более 300 военных самолетов. Отмечается, что это происходит на фоне возможной эскалации ситуации вокруг Ирана.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что отсутствие договоренностей с Ираном будет иметь негативные последствия. Он подчеркнул, что не может с уверенностью гарантировать достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Турция
Иран
США
военные
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине
Песков напомнил о ядерном факторе на переговорах
Эколог предупредил москвичей о появлении пауков в квартирах
Инвестор раскрыл, что будет с рублем в ближайшее время
«Мало не будет»: Миронов пообещал Британии полное исчезновение
Лавров одним словом объяснил риторику Запада вокруг ЯО для Киева
«Полный крах»: Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее «ядерным кулаком»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.