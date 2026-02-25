Путин поставил кабмину важную задачу по российским биотехнологиям

Президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий — 2026 поручил правительству разработать методы защиты национального рынка биотехнологий для развития экономики страны. Глава государства также призвал увеличить число бюджетных мест в этой сфере в региональных образовательных учреждениях. Выступление транслируется на сайте форума.

Чтобы отечественные биокомпании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, — подчеркнул Путин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия вошла в число мировых лидеров по уровню цифровизации государственных технологий. Он сослался на индекс Всемирного банка. Одним из ключевых показателей эффективности глава кабмина назвал единый план, в котором собраны все меры по реализации задач, установленных указом президента.

Между тем стало известно, что в России рассматривают возможность создания особых энергетических зон для развития технологий искусственного интеллекта. Инициатива предусматривает введение специального режима энергоснабжения для центров обработки данных.