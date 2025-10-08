Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:16

Форум «БИОПРОМ» посетило свыше 3,5 тысячи людей из разных стран

Фото: Пресс-служба форума «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека»

Международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека» за два дня работы посетило свыше 3,5 тысячи людей из России и других стран. Мероприятие прошло с 6 по 7 октября в Геленджике.

Всего в рамках мероприятия свои передовые технологии представили более 100 компаний. Часть из этих разработок, представленных на экспозиции, запустили в производство, а по многим уже завершились испытания.

В рамках деловой программы также состоялось более 40 тематических сессий по четырем основным направлениям: «биотехмед», «иннофуд», «косметик компонент» и «экобио». Помимо этого, на базе форума подписали ряд стратегически важных соглашений.

Ранее организатор форума «БИОПРОМ-2025», компания «Формика Ивент», заключила соглашение с Минпромторгом, а также администрацией Краснодарского края о сотрудничестве по дальнейшему развитию площадки «БИОПРОМ». Церемония прошла в культурно-деловом центре «Геленджик Арена».

форумы
биотехнологии
промышленность
Геленджик
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Скончался легендарный французский артист балета
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.