Форум «БИОПРОМ» посетило свыше 3,5 тысячи людей из разных стран

Международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека» за два дня работы посетило свыше 3,5 тысячи людей из России и других стран. Мероприятие прошло с 6 по 7 октября в Геленджике.

Всего в рамках мероприятия свои передовые технологии представили более 100 компаний. Часть из этих разработок, представленных на экспозиции, запустили в производство, а по многим уже завершились испытания.

В рамках деловой программы также состоялось более 40 тематических сессий по четырем основным направлениям: «биотехмед», «иннофуд», «косметик компонент» и «экобио». Помимо этого, на базе форума подписали ряд стратегически важных соглашений.

Ранее организатор форума «БИОПРОМ-2025», компания «Формика Ивент», заключила соглашение с Минпромторгом, а также администрацией Краснодарского края о сотрудничестве по дальнейшему развитию площадки «БИОПРОМ». Церемония прошла в культурно-деловом центре «Геленджик Арена».