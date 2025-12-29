ВСУ оставили без продуктов город в Одесской области Город Рени в Одесской области остался без продуктов из-за ВСУ

В украинском городе Рени возникли серьезные перебои с продовольственным снабжением, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Ситуация связана с ограничением движения по дорогам после того, как украинские военные задействовали использовавшиеся для гражданских нужд транспортные маршруты.

В городе Рени Одесской области начались серьезные перебои с продовольствием. Жители сообщают, что в магазинах пусто, а цены на рынке взлетели в семь и более раз, потому что украинская власть предпочла перебросить военную логистику на вспомогательные направления, которые использовались для гражданских нужд, — заявил собеседник агентства.

Из-за сложившейся ситуации пропускная способность дорог ограничена. Мирные жители остались без подвоза товаров, добавили в силовых структурах.

Ранее обозреватель «Царьграда» Валентин Филиппов заявил, что поражение ключевой транспортной инфраструктуры в Одесской области способно серьезно нарушить логистику снабжения Украины, через которую проходит до половины всей поступающей помощи. По его словам, это объясняет учащение ударов по данному региону. Срыв логистики, по мнению обозревателя, может также остановить работу территориальных центров комплектования из-за отсутствия транспорта для перевозки мобилизованных.