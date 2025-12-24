Новый год-2026
В России озвучили эффективный способ парализовать Украину и разгромить ВСУ

Обозреватель Филиппов: удары по Одесской области могут нарушить снабжение ВСУ

Поражение ключевой транспортной инфраструктуры в Одесской области способно серьезно нарушить логистику снабжения Украины, через которую проходит до половины всей поступающей помощи, заявил обозреватель «Царьграда» Валентин Филиппов в выпуске программы «Мы в курсе». По его словам, это объясняет учащение ударов по данному региону.

Таким образом, уничтожение двух мостов, в Затоке и в Маяках, приводит к полному параличу того, что поставляется на Украину. Из Румынии приходит около 60% всего горючего, которое отправляется на Украину. И если удастся прервать этот поток, то юг Украины останется без горючего совсем, — подчеркнул эксперт.

Срыв логистики, по мнению обозревателя, может также остановить работу территориальных центров комплектования из-за отсутствия транспорта для перевозки мобилизованных. Он считает, что перекрытие этой узкой «горловины» поставок от стран НАТО на южном направлении позволит ускорить продвижение российской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах в работе системы противовоздушной обороны в Одесской области. Глава государства подтвердил масштабные разрушения в регионе.

Одесская область
удары
ВСУ
Украина
