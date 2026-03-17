17 марта 2026 в 18:50

Политолог ответил, что может резко ухудшить рейтинг Трампа в США

Политолог Дудаков: рекордные цены на топливо в США понизят рейтинг Трампа

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Рекордно высокие цены на топливо в США понизят рейтинг действующего президента Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, это может привести к проигрышу Республиканской партии на выборах в конгресс.

Стоит отметить цены на топливо, которые сейчас растут в США рекордными темпами. А это всегда напрямую коррелирует с рейтингами действующего президента и той партии, которая находится у власти. Чем выше цены на заправке, тем ниже рейтинги действующего президента. Это, конечно, будет создавать очень много проблем республиканцам на выборах в конгресс. До них остается всего полгода, — сказал Дудаков.

Политолог также отметил, что большинство американцев выступает против военной кампании на Ближнем Востоке. По его словам, в случае победы Демократической партии на предстоящих выборах Трамп может потерять рычаги влияния в стране.

Конфликт на Ближнем Востоке сильно бьет по позициям республиканцев. Мы видим, что подавляющее большинство американцев, порядка двух третей, выступают против того, чтобы вести эту самую военную авантюру в отношении Ирана. Позиции демократов на предстоящих выборах в конгресс укрепляются. У них появился шанс взять большинство не только в нижней палате, но и в Сенате. Если демократы берут обе палаты парламента, это моментально превращают Трампа в «хромую утку» на все оставшиеся два года его президентства. Это крайне негативный сценарий, — резюмировал Дудаков.

Ранее провидец из Великобритании Крейг Гамильтон-Паркер, которого называют «новым Нострадамусом» и «пророком Судного дня», предрек Трампу третий срок президентства. По его словам, мир сильно изменился, поэтому возможно всякое — даже противоречащие Конституции США события.

Софья Якимова
