«Пророк Судного дня» предсказал будущее Трампа

Провидец из Великобритании Крейг Гамильтон-Паркер, которого называют «Новым Нострадамусом» и «пророком Судного дня», предрек третий срок президентства Дональду Трампу, передает Daily Star. По его словам, мир сильно изменился, поэтому возможно всякое — даже противоречащие конституции страны события.

Повторю то, что я говорил в прошлый раз: я чувствовал, что будет какой-то крупный глобальный конфликт. Я знаю, что многие критиковали меня за это, утверждая, что третий срок невозможен, потому что это прописано в конституции, но кто знает? Мир сильно изменился, — отметил он.

Ранее пользователи Сети вспомнили предсказание покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что третья мировая война может начаться в 2027 году. Политик тогда утверждал, что США сдают позиции, Европа «состарилась», а Китай не готов брать на себя роль гегемона.

До этого также сообщалось, что Жириновский предсказывал обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном. Он опасался сценария, при котором точечные атаки на иранскую инфраструктуру неизбежно втянут в конфликт крупнейшие мировые державы.