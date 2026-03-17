Иран послал Израилю и США «пламенный привет» от убитого генерала КСИР Иран впервые ударил по Израилю и объектам США ракетой Haj Qasem

Иран впервые применил ракету Haj Qasem в ходе ответных ударов по Израилю и объектам США, сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Известно, что ее назвали в честь убитого американцами генерала КСИР Касема Сулеймани.

Впервые твердотопливную двухступенчатую баллистическую ракету представили в 2020 году. Ее дальность действия достигает 1 400 км, а масса боевой части составляет 500 кг.

Ранее пресс-секретарь Генштаба военно-космического командования «Хатам аль-Анбия» КСИР Эбрахим Зольфагари заявил, что исход войны решается на поле боя, а не постами в соцсетях. По его словам, операцию США следует переименовать из «Эпической ярости» в «Эпический страх».

До этого сообщалось, что КСИР атаковал военные объекты США в Персидском заливе, разрушив ангары с истребителями на авиабазах Ад-Дафра (ОАЭ) и Шейх-Иса (Бахрейн) с помощью крылатых ракет и беспилотников. Эти удары стали частью ответной кампании Ирана после смерти аятоллы Али Хаменеи 28 февраля и будут продолжаться до вывода американских войск из региона.