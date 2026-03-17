17 марта 2026 в 10:07

«Исход не определяется твитами»: в Иране поставили американцев перед фактом

В КСИР напомнили гражданам США, что исход войны решается не твитами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Исход войны решается на поле боя, а не постами в соцсетях, заявил пресс-секретарь Генштаба военно-космического командования «Хатам аль-Анбия» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари, обращаясь к американцам. По его словам, которые приводит агентство Irna, операцию США следует переименовать из «Эпической ярости» в «Эпический страх».

Исход войны не определяется твитами, его определяет поле боя — именно то место, куда вы и ваши войска не осмеливаетесь прийти, — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник Джо Байден напрасно помогал правительству Украины. За это его «обобрали до нитки», объяснил лидер.

До этого глава Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление МИД Ирана, пригрозившего Киеву последствиями за возможное вмешательство в ближневосточный конфликт. Он заявил, что Киев не боится подобных посланий. Тегеран уже предупредил украинскую сторону, что отправка военных ВСУ в регион повлечет международную ответственность для страны.

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

