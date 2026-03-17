17 марта 2026 в 05:29

«Мы не боимся»: Зеленский отреагировал на предупреждение Ирана

Зеленский заявил, что не боится посланий Ирана о вмешательстве в конфликт

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление МИД Ирана, пригрозившего Киеву последствиями за возможное вмешательство в ближневосточный конфликт. В интервью израильскому телеканалу i24 он заявил, что Украина не боится подобных посланий.

Тегеран уже предупредил украинскую сторону, что отправка военных ВСУ в регион повлечет международную ответственность для Киева. Такие действия будут иметь серьезные последствия.

Сам Зеленский до этого озвучивал идею направить украинских операторов дронов для помощи Израилю в отражении иранских атак. Иран, в свою очередь, рассматривает любую военную поддержку как враждебный акт.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел Ирана указали, что Украина рискует стать соучастницей агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики, и иранский народ никогда этого не простит. Там подчеркнули, что заявления украинского главы о намерении направить военных советников на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками втягивают Киев в прямой конфликт с Тегераном. Дипломаты добавили, что проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты.

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
