17 марта 2026 в 18:40

Раскрыты истинные цели визита Зеленского в Лондон

Депутат Чепа: Зеленский прибыл в Лондон ради обещанных ему денег

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон ради обещанного финансирования, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, не менее важной темой обсуждения могут стать совместные планы о диверсиях в России.

Уже месяц Зеленский не получает тех обещанных ему еще год назад денег, которые необходимы для выживания Украины. Его первая задача — это получить финансирование. Также мы знаем, что атака на Брянск велась английскими и французскими беспилотниками, что доказывает причастность Парижа и Лондона к этому террористическому акту. Поэтому я думаю, им есть, о чем пошептаться, — заявил Чепа.

Депутат выразил мнение, что вскоре Зеленский может стать неугоден для европейских элит. По его словам, причиной этому будет изменение мировых процессов.

Ситуация для Зеленского очень плохая, мы это все понимаем. Поэтому сегодня эти процедурные встречи с королем Великобритании уже ничего не значат. Вскоре его начнут считать нерукопожатной персоной. Сегодняшние партнеры Зеленского бросят его. Ситуация в мире осложнилась, наступил энергетический кризис, — заключил Чепа.

Ранее Зеленский прибыл в Лондон для встречи с королем Соединенного Королевства Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. У трапа самолета политика встретил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, в то время как представители британских властей в церемонии участия не принимали.

Владимир Зеленский
Лондон
Госдума
СВО
Александрина Гуловская
