«Много проблем»: Зеленский признал слабость украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру заявил о проблемах в работе системы противовоздушной обороны в Одесской области. По его словам, которые передает издание «Страна.ua», именно они ведут к масштабным разрушениям в регионе.

Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем. Это диалог между мной и [главкомом ВСУ Александром] Сырским, — подчеркнул украинский политик.

Ранее сообщалось, что Одесса подверглась масштабным ударам по ключевым объектам инфраструктуры. По данным военкоров, российские военные ударили по энергетическим и военным целям в городе, что привело к серьезным последствиям для энергоснабжения. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что жители Одессы из-за блэкаута начали ходить в торговые центры, чтобы заряжать гаджеты. В одном ТЦ между двумя женщинами даже произошла ссора. Одна из них хотела зарядить телефон, сидя у стойки, но другая не позволила ей этого сделать и толкнула.