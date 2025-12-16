Украинцы начали драться за розетки на фоне блэкаута В торговых центрах Одессы начались драки за розетки на фоне блэкаута

Жители Одессы на фоне блэкаута начали ходить в торговые центры, чтобы зарядить гаджеты, пишет «Страна.ua». Часть горожан сидят или лежат на полу. Между ними вспыхивают конфликты из-за нехватки розеток.

В одном из ТЦ между двумя женщина произошла ссора. Одна из них хотела зарядить телефон, сидя у стойки, но другая не позволила ей и толкнула. Пожилая горожанка упала на пол. Электричества в Одессе нет уже четвертый день.

Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что взрывы в ночь на 14 декабря привели к повреждению критической инфраструктуры. Глава городской военной администрации Сергей Лысак между тем указал, что значительная часть жителей лишилась отопления и водоснабжения.

Украинские чиновники между тем заявили, что Киев и большая часть страны близки к полному отключению электричества. По словам источников, риски усиливаются на фоне повреждений инфраструктуры. Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток. Такая ситуация может привести к фактическому разделению энергосистемы Украины на две части.