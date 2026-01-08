Украинский регион погрузился во тьму

Днепропетровская и Запорожская области остались без электричества, заявило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале. По данным ведомства, из-за блэкаута пришлось подключать резервные источники питания.

Почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Критическая инфраструктура работает от резервного питания, — сказано в заявлении ведомства.

Продолжающиеся массовые блэкауты в украинском Днепропетровске вынудили местные власти продлить школьные каникулы. Возобновление учебного процесса запланировано только на 11 января. В городе также полностью остановлена работа всего электротранспорта. Местные жители получают от энергетических компаний уведомления, что подача света может начаться ближе к вечеру четверга, 8 января.

В Одессе, где на четыре дня пропало электричество, жители начали ходить в торговые центры, чтобы зарядить свои устройства. Многие горожане сидят или даже лежат прямо на полу. При этом между ними часто возникают конфликты из-за недостаточного количества доступных розеток. В одном из ТЦ произошел инцидент между двумя женщинами. Одна из них хотела зарядить телефон, сидя у стойки, но другая женщина не позволила ей этого сделать и толкнула ее. В результате пожилая горожанка упала на пол.