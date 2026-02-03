Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 00:26

После отравления детей в Дагестане нашли нарушения при подключении к газу

В Дагестане нашли незаконное подключение газа в детсаду после отравления детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Детский сад в Дагестане, где отравились дети, оказался подключен к газовым сетям незаконно, сообщил министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев. Минэнерго подтвердило, что к системе была подключена горелка с помощью обычного водяного шланга.

В ходе обследования установлено, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что пятеро детей, посещающих частный детский сад в Дагестане, отравились угарным газом. Инцидент произошел 2 февраля.

Позже выяснилось, что причиной массового отравления детей в Дагестане стала неисправная печка-буржуйка, сообщил врио главы Карабудахкентского района Джалалутдин Джамалутдинов. По его словам, все пострадавшие дети остаются под медицинским наблюдением для полного обследования.

Кроме того, в СК РФ по Саратовской области сообщили, что причиной смерти шести человек в городе Балаково могло послужить отравление угарным газом. По предварительным данным, в жилом помещении находилось в работе газовое оборудование.

детсады
отравления
Дагестан
Минэнерго
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии
Свадьба, беспрецедентное шоу, атака ВСУ: где сейчас SHAMAN и Мизулина
Трамп рассказал, какие отношения сейчас у США с Россией и Украиной
В Госдуме признали перегибы в законах по борьбе с мошенниками
В Ленобласти ищут тело пропавшего мальчика
Бригада обманутых: как ВСУ заманивают наемников из Латинской Америки
В МИД России раскрыли, как ВС РФ помогли отбить атаку на аэропорт в Нигере
Украина внесла КСИР в список террористических организаций
Моди промолчал в ответ на слова Трампа об отказе от российской нефти
Мирная россиянка пострадала при атаке ВСУ на регион
После отравления детей в Дагестане нашли нарушения при подключении к газу
Путин распорядился обдумать развитие паллиативной помощи в новых регионах
Дебошир из Испании забрался на самолет и устроил пляски
«США уступают»: политолог о рисках для Трампа в случае вторжения в Иран
Названо имя главы Фонда развития «Долины Менделеева»
Трамп ответил демократам по поводу связи с Эпштейном
Отъезд из РФ, два Больших шлема: как живет теннисистка Елена Рыбакина
Подросток в Ленобласти умер от удара током
Названо незаконное увлечение мужчины, убившего мальчика в Петербурге
Абьюз от Тарасова, постельные сцены, Батрутдинов: как живет Ольга Бузова
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.