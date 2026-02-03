После отравления детей в Дагестане нашли нарушения при подключении к газу

Детский сад в Дагестане, где отравились дети, оказался подключен к газовым сетям незаконно, сообщил министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев. Минэнерго подтвердило, что к системе была подключена горелка с помощью обычного водяного шланга.

В ходе обследования установлено, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что пятеро детей, посещающих частный детский сад в Дагестане, отравились угарным газом. Инцидент произошел 2 февраля.

Позже выяснилось, что причиной массового отравления детей в Дагестане стала неисправная печка-буржуйка, сообщил врио главы Карабудахкентского района Джалалутдин Джамалутдинов. По его словам, все пострадавшие дети остаются под медицинским наблюдением для полного обследования.

