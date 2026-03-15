Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 08:54

В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами

Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Токио арестовала семерых преступников, в том числе членов группировки японской мафии якудза, сообщает агентство Kyodo. Мужчин подозревают в совершении ограбления в конце января. Среди задержанных — 21-летний член самого крупного в Японии мафиозного синдиката Ямагути-гуми.

Вечером 29 января налетчики напали на перевозчиков денег, которые грузили в машину три чемодана с наличными общей суммой около 420 млн иен (около 216,6 млн рублей). Мафиози распылили слезоточивый газ, отобрали чемоданы и сели в машину, за рулем которой их ждал сообщник. Пытаясь скрыться, преступники сбили случайного пешехода.

Кроме того, правоохранители расследуют возможную связь подозреваемых и с другой попыткой ограбления, которая произошла в тот же день на парковке международного терминала аэропорта Ханэда. Там злоумышленники напали на перевозчиков денег, у которых при себе было несколько сотен миллионов иен.

Ранее серб с российским гражданством Стефан Милованович за пару часов совершил два дерзких ограбления в элитных районах Майами. Первой целью 35-летнего мужчины стала художественная галерея. Он спрятал под куртку одну из статуэток и скрылся.

Япония
Токио
задержания
ограбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали неочевидную опасность телевизоров
Российская артиллерия испепелила полигон с секретным французским оружием
Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть
В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами
Израиль ударил по жилому дому в Ливане и убил мирных жителей
Мошенники придумали схему, где одно фото превращается в дело о госизмене
Суд поставил точку в вопросе штрафа ЦБ России за незаконное хранение оружия
Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 марта: инфографика
Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях ВСУ
Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам
Стало известно, какой просьбой Трамп может смутить премьера Японии
Йемен готовится «перерезать горло» мировой логистике ради Ирана
Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку
Триста дронов за 10 часов, атака на Москву: новости СВО на утро 15 марта
Почти 200 дронов устроили массированный налет на Россию за ночь
«Истины звучат неожиданно»: Дмитриев пошутил о созданном русофобами мире
«Лишь вопрос времени»: Пушков описал последствия войны с Ираном для США
Число погибших в ДТП под Новосибирском увеличилось
Стало известно о расколе между Вэнсом и Рубио из-за Ирана
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.