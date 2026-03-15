В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами В Токио арестовали членов якудза, подозреваемых в ограблении на 420 млн иен

Полиция Токио арестовала семерых преступников, в том числе членов группировки японской мафии якудза, сообщает агентство Kyodo. Мужчин подозревают в совершении ограбления в конце января. Среди задержанных — 21-летний член самого крупного в Японии мафиозного синдиката Ямагути-гуми.

Вечером 29 января налетчики напали на перевозчиков денег, которые грузили в машину три чемодана с наличными общей суммой около 420 млн иен (около 216,6 млн рублей). Мафиози распылили слезоточивый газ, отобрали чемоданы и сели в машину, за рулем которой их ждал сообщник. Пытаясь скрыться, преступники сбили случайного пешехода.

Кроме того, правоохранители расследуют возможную связь подозреваемых и с другой попыткой ограбления, которая произошла в тот же день на парковке международного терминала аэропорта Ханэда. Там злоумышленники напали на перевозчиков денег, у которых при себе было несколько сотен миллионов иен.

