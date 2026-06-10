Тюменец избил металлическим прутом подростка

Мужчина в Тюмени избил металлическим прутом 13-летнего мальчика во дворе дома в Шаимском проезде, сообщило издание 72.RU со ссылкой на очевидцев и пресс-службу регионального УМВД. По словам свидетелей, причиной нападения стал конфликт между сыном нападавшего и пострадавшим подростком.

Он свалил этого мальчишку прямо на бетон. Пару раз ударил этим металлическим прутом по спине, а потом ногами и руками по голове. Я вцепилась этому мужику в волосы, пыталась оттащить, но он высокий и в ярости, а я маленькая. Тогда я начала громко звать полицию, он остановился и ушел в подъезд, — рассказала местная жительница.

Скорая помощь прибыла на место через 13 минут после вызова. В департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что пациент находится в удовлетворительном состоянии и направлен на амбулаторное лечение.

В региональном УМВД подтвердили, что личность мужчины уже установлена, проводится процессуальная проверка. Прокуратура Тюменской области взяла ситуацию на контроль и организовала собственную проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о чем ведомство сообщило в МАКСе.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку после появления в соцсетях видео с маленьким ребенком на проезжей части. На кадрах было видно, как малыш в одном подгузнике выбежал на дорогу перед автомобилем, а возле гостиницы «Лайнер» его догнала женщина.

До этого жительница Тюмени спасла пятилетнюю девочку от нападения неизвестного мужчины в подъезде жилого дома на улице Судостроителей. Злоумышленник схватил ребенка и попытался унести его в сторону запасного выхода, но на крики братьев девочки отреагировала проезжавшая мимо женщина, которая выскочила из автомобиля и потребовала отпустить ребенка.