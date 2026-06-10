Стали известны новые детали атаки ВСУ на Каменку-Днепровскую ВСУ нанесли минимум восемь ударов по зданию МЧС в Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины нанесли не менее восьми ударов по зданию в Каменке-Днепровской Запорожской области, где располагается подразделение МЧС, сообщили ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. Там уточнили, что обстрел велся в промежутке с 14 до 15 часов.

С 14 до 15 часов вооруженные формирования Украины нанесли не менее восьми ударов по зданию в Каменке-Днепровской, где расположено МЧС. Данные о возгорании и пострадавших не поступали, — сказал собеседник журналистам.

Ранее власти Каменско-Днепровского МО сообщили, что прифронтовой город оказался под массированной атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным администрации, удары, приведшие к 10 взрывам, начались утром 10 июня.

Также пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей.