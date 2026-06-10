Утерянный пазл: что нужно для достижения продовольственной безопасности

Одна из главных ключевых панельных сессий на Петербургском международном экономическом форуме была посвящена мировой продовольственной безопасности и особой роли России в ее достижении.

Дискуссия «Пазл мировой продовольственной безопасности: недостающие элементы» состоялась под эгидой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) и собрала представительный пул спикеров. Свое мнение высказали генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов, президент РАПУ Андрей Гурьев, заместитель министра сельского хозяйства и животноводства Бразилии Луис Руа, заместитель министра финансов, экономического развития и содействия инвестициям Зимбабве Кудакваше Дэвид Мнангагва, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, лауреат Нобелевской премии мира, профессор Университета Тушия Риккардо Валентини и другие.

На фоне закрытия Ормузского пролива тема голода и продовольственной безопасности занимает особое место в мировой повестке. Но данные вызовы стали вставать до конфликта. Поэтому для стран Глобального Юга и России, выполняющей роль крупнейшего экспортера зерна и удобрений, важно собрать все части «разрушенной мозаики» воедино.

Как отметила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, глобальная продовольственная безопасность напрямую зависит не только от объемов производства продовольствия, но и от устойчивости мировой торговли, морской логистики и доступности удобрений. Она обратила внимание, что морским транспортом осуществляется до 80% мировой торговли, а ключевые транспортные узлы приобретают особую важность для бесперебойного движения товаров.

«Сейчас особенно уязвимыми остаются страны Африки, которые импортируют значительную часть потребляемого продовольствия и необходимых удобрений. Перебои с поставками удобрений приведут к заметному падению урожайности ключевых сельскохозяйственных культур и усилят риски голода в странах, которые не являются участниками геополитических конфликтов, но первыми ощущают последствия разрыва цепочек поставок», — сказала Ребека Гринспан.

Фото: Пресс-служба РАПУ

Она добавила, что продовольствие и удобрения не должны быть объектом ограничений, так как их свободное движение напрямую связано с базовым правом человека на питание.

Россия продолжает занимать место одного из гарантов мировой продовольственной безопасности и остается надежным партнером для стран, зависящих от импорта зерна и удобрений. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства России Елены Фастовой, страна не только полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, но и является крупным экспортером на мировые рынки. В 2025 году поставки российской продовольственной продукции достигли 84 млн тонн на сумму $41,5 млрд, а география экспорта затронула 160 стран. При этом 38% общего объема экспорта пришлось на страны БРИКС.

Одним из ключевых мировых хабов для торговли удобрениями, сырьем для их производства и энергоносителями остается Ормузский пролив. По мнению президента РАПУ Андрея Гурьева, его закрытие нанесло беспрецедентный удар по глобальным цепочкам поставок и может стать причиной нового витка кризиса в области продовольственной безопасности.

«Сегодня через Ормузский пролив проходит около 30% мировой торговли удобрениями. Это 36% глобальных поставок карбамида, базового азотного удобрения, 46% мировой торговли серой, необходимой для производства фосфорных удобрений, и около 25% аммиака. Это ключевой хаб для мировой торговли и, если говорить шире, для продовольственной безопасности. Пазл сложится тогда, когда он будет открыт. Об этом необходимо громко и четко говорить на всех уровнях», — отметил Андрей Гурьев.

По мнению президента РАПУ, минеральные удобрения, продовольствие и сырье для их производства должны рассматриваться как гуманитарные товары, так как вся цепочка «от руды до еды» в итоге связана с доступом человека к питанию. Он отметил, что с февраля по май мировая торговля минеральными удобрениями уже потеряла около 15 млн тонн — это сравнимо с третью ежеквартальных продаж. Эти объемы нельзя компенсировать складскими запасами, а значит, последствия текущего кризиса будут проявляться в снижении внесения удобрений и будущей урожайности.

Андрей Гурьев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава РАПУ также уточнил, что Россия готова выполнять свою стратегическую роль в обеспечении как внутренней, так и мировой продовольственной безопасности. Сегодня российские аграрии полностью обеспечены необходимыми объемами удобрений. По словам Гурьева, РАПУ, производители удобрений, Минсельхоз России и Минпромторг России еще в предыдущие кризисные периоды выстроили систему, которая помогает работать по планам обеспечения внутреннего рынка, поддерживать физические объемы продукции на складах и защищать российских сельхозпроизводителей от ценовой волатильности.

Особую роль российских удобрений для аграриев во всем мире отметил заместитель министра сельского хозяйства и животноводства Бразилии Луис Руа. По его словам, «когда бразильский фермер сажает урожай, то работают бразильская наука и российские удобрения».

«Именно в этом кроется секрет и тема этой сессии. Когда мы спрашиваем и говорим о недостающих элементах пазла продовольственной безопасности, самое главное, я считаю, это предсказуемая торговля, потому что продовольственная безопасность не рождается из самодостаточности. Любая страна так или иначе интегрирована в мировой рынок. И Бразилия является примером этого. Наш урожай трансформируется в еду для 800 млн человек из 160 стран — только благодаря торговле, благодаря тому, что нам поставляются российские удобрения», — подчеркнул Луис Руа.

Как показала сессия, все ее участники солидарны во мнении, что преодолеть продовольственный кризис возможно не только через увеличение производства, но и с помощью восстановления устойчивых цепочек поставок, защиты торговли продовольствием и удобрениями от политически мотивированных ограничений, развития независимой финансовой и логистической инфраструктуры, а также укрепления сотрудничества России со странами БРИКС, Глобального Юга и другими дружественными партнерами.