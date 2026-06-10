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10 июня 2026 в 18:59

«Продажа пирожков»: Мединский о доходах панорамы Севастополя до 2014 года

Мединский: музеи Севастополя продавали пирожки из-за отсутствия денег от Киева

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Киев не вложил ни копейки в музеи «Оборона Севастополя» и «Херсонес», заявил помощник президента России Владимир Мединский в беседе с ИС «Вести». По его словам, культурные учреждения буквально выживали за счет «подножного корма и продажи пирожков».

Когда министерство культуры в 2014 году стало принимать дела, выяснилась очень интересная история. Оказывается, Украина вообще не вкладывала ни одной копейки в музей «Оборона Севастополя», ровно как и в «Херсонес», кстати. Они были сняты с финансирования. Это означало, что учреждение выживало за счет продажи билетов, пирожков, подножного корма, — сообщил Мединский.

Ранее помощник президента предупредил об ответе за атаку на музей в Севастополе. По словам Мединского, организаторам налета и исполнителям операции не удастся запугать Россию.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Украина продолжает глумиться над тем, что дорого российскому народу и представляет историческую ценность. Он напомнил, что беспилотник уже прилетал в памятник «Штык и парус», который отреставрирован.

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