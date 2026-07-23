Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 15:07

Москвич показал мошенникам сейф по видеосвязи и отдал его содержимое

Москвич передал мошенникам сейф с 71 млн рублей под предлогом декларирования

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Москвы стал жертвой мошенников, которые под предлогом декларирования денег и ценностей похитили у него более 71 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. По данным ведомства, неизвестные представлялись сотрудниками различных государственных структур.

Как выяснили следователи, во время телефонных разговоров аферисты убедили мужчину показать по видеосвязи имущество, находившееся в квартире. После того как он продемонстрировал содержимое сейфа, злоумышленники заявили, что все деньги и ценности необходимо задекларировать.

Потерпевший поверил им и передал прибывшему курьеру сейф с наличными, в том числе в иностранной валюте, а также ювелирными украшениями стоимостью 500 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 71 млн рублей.

Полицейские задержали 26-летнего москвича, который выполнял роль курьера и передал содержимое сейфа сообщникам. Правоохранители также установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по двум аналогичным преступлениям.

Ранее супружеская пара пенсионеров из Москвы передала мошенникам свыше 27 млн рублей. Они убедили их, что все деньги дома и на банковских счетах нужно срочно проверить и перевести на «специальный безопасный счет». В течение 10 дней пенсионеры находились на связи с аферистами и выполняли все указания.

Москва
МВД
деньги
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог посоветовала, как сделать полезное блюдо вкусным
В Госдуме высказались на внедрение русского языка в бразильских школах
Мишустин рассказал о ситуации в приграничных регионах
Ветеран СВО поделился своим лучшим воспоминанием с фронта
Скончался пострадавший при обстреле магазина в Энергодаре мужчина
Суд закрыл рассмотрение иска к Газманову на 44 млн рублей
Раскрыты причины крушения самолета в Оренбургской области
Появились кадры с прохожим, который плюнул в премьера Венгрии
Терапевт объяснила, как работать на даче без вреда для здоровья
Арестович раскритиковал нового главкома ВСУ после слов о русских
Подросток поджог шкафы на железной дороге в Петербурге
Гигантская пропасть разверзлась посреди трассы в горах Дагестана
Слуцкий высказался о словах Рубио про урегулирование конфликта на Украине
Врач объяснила, какие шаги помогут бросить курить
Полиция Польши депортирует украинца за ложную тревогу в метро
Эндокринолог перечислила главных врагов когнитивного здоровья
Тысяча иностранных наемников ВСУ попала в международный розыск
Ребенок принял магниты за конфеты и попал в реанимацию
В «Аптекарском огороде» впервые зацвело банановое дерево
Зеленский нашел новую должность для экс-главы Минобороны Федорова
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.