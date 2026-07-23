Москвич показал мошенникам сейф по видеосвязи и отдал его содержимое Москвич передал мошенникам сейф с 71 млн рублей под предлогом декларирования

Житель Москвы стал жертвой мошенников, которые под предлогом декларирования денег и ценностей похитили у него более 71 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. По данным ведомства, неизвестные представлялись сотрудниками различных государственных структур.

Как выяснили следователи, во время телефонных разговоров аферисты убедили мужчину показать по видеосвязи имущество, находившееся в квартире. После того как он продемонстрировал содержимое сейфа, злоумышленники заявили, что все деньги и ценности необходимо задекларировать.

Потерпевший поверил им и передал прибывшему курьеру сейф с наличными, в том числе в иностранной валюте, а также ювелирными украшениями стоимостью 500 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 71 млн рублей.

Полицейские задержали 26-летнего москвича, который выполнял роль курьера и передал содержимое сейфа сообщникам. Правоохранители также установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по двум аналогичным преступлениям.

Ранее супружеская пара пенсионеров из Москвы передала мошенникам свыше 27 млн рублей. Они убедили их, что все деньги дома и на банковских счетах нужно срочно проверить и перевести на «специальный безопасный счет». В течение 10 дней пенсионеры находились на связи с аферистами и выполняли все указания.