«Полностью недоволен»: Зеленский посетовал на плохую подготовку к зиме Зеленский: Украина не готова к зимнему сезону

Состояние подготовки Украины к зиме является неудовлетворительным, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции. Он отметил, что «полностью не доволен» процентами работ, пишет «РБК-Украина».

Я, честно говоря, пока полностью не доволен. Как вы видите, процентами работ. Нам нужно очень быстро включаться. И я думаю, что это самая главная задача для нового министра инфраструктуры, — сказал Зеленский.

Ранее украинские власти предупреждали, что предстоящая зима станет самой сложной для Украины за последние пять лет из-за критической уязвимости энергетической инфраструктуры. Специалисты прогнозировали высокую вероятность массовых отключений электроснабжения и серьезных проблем с отоплением.

До этого стало известно, что жильцы старой 17-этажки в Киеве были вынуждены самостоятельно утеплять здание и закупать генераторы из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. Для финансирования этих мер они перенаправили взносы на содержание придомовой территории, планируя обеспечить работу лифтов даже при длительных отключениях электричества.