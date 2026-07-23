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23 июля 2026 в 15:41

«Полностью недоволен»: Зеленский посетовал на плохую подготовку к зиме

Зеленский: Украина не готова к зимнему сезону

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Состояние подготовки Украины к зиме является неудовлетворительным, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции. Он отметил, что «полностью не доволен» процентами работ, пишет «РБК-Украина».

Я, честно говоря, пока полностью не доволен. Как вы видите, процентами работ. Нам нужно очень быстро включаться. И я думаю, что это самая главная задача для нового министра инфраструктуры, — сказал Зеленский.

Ранее украинские власти предупреждали, что предстоящая зима станет самой сложной для Украины за последние пять лет из-за критической уязвимости энергетической инфраструктуры. Специалисты прогнозировали высокую вероятность массовых отключений электроснабжения и серьезных проблем с отоплением.

До этого стало известно, что жильцы старой 17-этажки в Киеве были вынуждены самостоятельно утеплять здание и закупать генераторы из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. Для финансирования этих мер они перенаправили взносы на содержание придомовой территории, планируя обеспечить работу лифтов даже при длительных отключениях электричества.

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Владимир Зеленский
зима
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