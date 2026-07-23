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23 июля 2026 в 15:49

Генерал ответил, почему Хмара не может быть министром обороны Украины

Генерал Липовой: назначение Хмары на должность министра обороны противозаконно

Евгений Хмара (крайний слева) Евгений Хмара (крайний слева) Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Назначение генерала Евгения Хмары на пост министра обороны Украины противозаконно, заявил Общественной Службе Новостей председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Он отметил, что, согласно конституции этой страны, такую должность может занимать только гражданское лицо.

Но конституцию на Украине уже давно забыли. Сейчас все назначения производятся лично в угоду [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, который сам не является легитимным представителем украинской власти, — заявил Липовой.

Генерал подчеркнул, что перестановки нацелены на то, чтобы поставить финансовые потоки под контроль лояльных Зеленскому людей. По его словам, хаотичная ротация кадров лишь усиливает неразбериху.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет сильным ударом по политическим позициям Зеленского. Он отметил, что Зеленский не хотел отставки лояльного главкома, но уступил под давлением.

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