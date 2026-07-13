Парламент Венгрии принял поправку, предусматривающую отставку президента

Венгерские законодатели приняли поправку к конституции, предусматривающую отставку действующего президента Тамаша Шуйока, заявил спикер парламента Агнеш Форстхоффер. В поддержку законопроекта высказались 139 депутатов. Трансляция заседания велась на сайте высшего законодательного органа страны.

Несколько фракций бойкотировали заседание, аргументировав это тем, что документ противоречит конституции и служит узкополитическим интересам нынешних властей. В знак несогласия глава партии ФИДЕС Гергей Гуйяш сложил полномочия, заявив, что в Венгрии завершился период демократии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Венгрией и Польшей. Он добавил, что диалог с правительствами этих стран нуждается в «новой основе».

До этого глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что страна намерена выстраивать прагматичные отношения с Россией как с важной европейской державой. По словам министра, РФ остается значимым государством благодаря своему географическому положению, размерам, влиянию и истории.