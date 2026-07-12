Зеленский заявил о намерении выстроить новые отношения с двумя странами ЕС Зеленский заявил о желании перестроить отношения с Польшей и Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о желании найти «новую основу» для выстраивания дальнейших взаимоотношений с Польшей. Он отметил, что по такому же принципу хочет наладить контакт с венгерским правительством.

Соседи Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, и особенно это касается Польши и Венгрии, — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что одним из мотивов смены правительства на Украине стало стремление Зеленского избавиться от министра обороны Михаила Федорова. По предварительным данным, у главы государства давно сложились напряженные отношения с чиновником.

До этого Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров. Он заявил, что обновление состава правительства объясняется изменениями политической стратегии Украины. По словам Зеленского, она предусматривала назначение ответственных за ключевые внешнеполитические направления, включая отношения с США и Евросоюзом.