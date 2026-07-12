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12 июля 2026 в 00:11

Венгрия готова построить отношения с Россией

Орбан: власти Венгрии хотят прагматичных отношений с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Венгрия намерена выстраивать прагматичные отношения с Россией как с важной европейской державой, заявила глава МИД страны Анита Орбан в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По словам министра, Россия остается значимой страной Европы благодаря своему географическому положению, размерам, влиянию и истории.

Глава внешнеполитического ведомства также высказалась по вопросу поставок вооружений Украине. Она заявила, что позиция венгерского правительства по этому вопросу не изменилась. По словам Орбан, избиратели предоставили властям мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами.

Ранее лидер национальной партии DOMOV Павол Слота заявил, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо мог бы стать наиболее подходящей фигурой для ведения переговоров между Евросоюзом и Россией. По его убеждению, глава правительства не только не боится открыто обозначать свою позицию, но и последовательно, несмотря на внешнее давление, акцентирует внимание на истинных причинах конфликта на Украине.

Европа
Венгрия
Россия
Анита Орбан
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