Бывшую теннисистку задержали за участие в мошеннической схеме Чемпионку «Ролан Гаррос» Рику Хираки задержали за помощь мошенникам

Бывшую японскую теннисистку и чемпионку «Ролан Гаррос» Рику Хираки задержали по подозрению в участии в мошеннической схеме по обналичиванию денежных средств, сообщает агентство Kyodo. По версии следствия, инцидент произошел в 2022 году.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник представлялся в социальных сетях хирургом-ортопедом из Франции. Он убедил жительницу города Кагосима перевести около $1840 (144,2 тыс. рублей) для оплаты таможенного сертификата на имущество якобы скончавшейся супруги.

Полученные средства поступили на банковский счет, с которого 54-летняя Хираки сняла их через банкомат в тот же день. На этот же счет переводили деньги и другие пострадавшие. Сама бывшая спортсменка категорически отвергает все выдвинутые против нее обвинения.

В 1997 году Хираки одержала победу на Открытом чемпионате Франции в миксте с индийским теннисистом Махешем Бхупати. В одиночном разряде ее наивысшим достижением в мировом рейтинге стало 72-е место.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович, занимающий седьмую строчку мирового рейтинга, поделился размышлениями о возможном скором завершении профессиональной карьеры. На счету спортсмена 101 завоеванный трофей, включая рекордное количество побед на турнирах «Большого шлема».