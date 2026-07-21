Аферисты придумали схему обмана с «перерасчетом» за электроэнергию Юрист Иван Соловьев предупредил о мошеннических чатах с фейковыми «Госуслугами»

Телефонные мошенники начали создавать в мессенджерах группы с подставными участниками под видом проведения перерасчета за электроэнергию, сообщил РИА Новости заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. В такие чаты потенциальную жертву добавляют под предлогом сверки данных для корректного начисления платежей по коммуналке. При этом фейковые участники беседы активно имитируют реальное общение, благодарят организаторов и отправляют запрошенные конфиденциальные данные.

Еще раз напоминаю, что категорически нельзя вступать в переписку с незнакомыми лицами и тем более вводить коды и пересылать какие-либо цифры, — сказал Соловьев.

Злоумышленники запугивают граждан тем, что без оперативного подтверждения информации расчет услуг начнет производиться по повышенному тарифу. Для прохождения «верификации» пользователям предлагают перейти в специальный поддельный бот в мессенджере. Юрист призвал обращать особое внимание на написание названий сервисов, где аферисты часто используют заглавные латинские буквы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от жилищной инспекции. В них указываются данные получателя, говорится о завершенной проверке жилья и найденных нарушениях при перепланировке.