Черный список Росфинмониторинга пополнили два необычных сообщества Сообщества «375 бригада» и «Балкенройц» внесли в список экстремистских в России

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов два сообщества, сообщается на сайте ведомства. В черный список ведомства попали «375 бригада» (Crew, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и «Балкенройц» (Balkenkreuz, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Экстремистское сообщество «375 Crew», что в переводе означает «375 бригада». <…> Экстремистское сообщество «Балкенкройц» (нем. Balkenkreuz — опознавательный знак вермахта (нацистской Германии) и различных его подразделений в годы Второй мировой войны), — говорится в перечне.

Попавшим в реестр запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в Сети. Также им не разрешается проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами (кроме уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба).

Ранее сообщалось, что отца бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской и террористической организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена) Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Михаила исключили из перечня террористов и экстремистов в России. Рядом с его фамилией в перечне появилась пометка «исключенные».