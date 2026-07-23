Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 16:48

Черный список Росфинмониторинга пополнили два необычных сообщества

Сообщества «375 бригада» и «Балкенройц» внесли в список экстремистских в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов два сообщества, сообщается на сайте ведомства. В черный список ведомства попали «375 бригада» (Crew, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и «Балкенройц» (Balkenkreuz, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Экстремистское сообщество «375 Crew», что в переводе означает «375 бригада». <…> Экстремистское сообщество «Балкенкройц» (нем. Balkenkreuz — опознавательный знак вермахта (нацистской Германии) и различных его подразделений в годы Второй мировой войны), — говорится в перечне.

Попавшим в реестр запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в Сети. Также им не разрешается проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами (кроме уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба).

Ранее сообщалось, что отца бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской и террористической организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена) Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Михаила исключили из перечня террористов и экстремистов в России. Рядом с его фамилией в перечне появилась пометка «исключенные».

Власть
Росфинмониторинг
террористы
экстремисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку
Советник президента оценила идею введения устной части ЕГЭ
Суд не встал на сторону продавщицы масок с лицом Безрукова
Стало известно, какое качество объединяет Федорова и Сырского
В Кремле поддержали введение нового вида ЕГЭ
Дочь-инвалид артиста Баталова назвала себя жертвой обмана
«Ожидания высокие»: Масалитин о готовности команд к новому сезону РПЛ
Предпринимателям напомнили, что грозит за несоблюдение квотирования
Продавец фруктов развеял популярный миф о выборе арбуза
Мальчик погиб при обрушении стены заброшенного здания
В Совете Федерации объяснили, чем обосновано проведение СВО
Разработчик косметики ответила, какой шампунь менее эффективен летом
Уехавший из РФ актер-иноагент задолжал более 302 тыс. рублей
Садовод ответила, как дача влияет на ментальное состояние
Еврокомиссия оштрафовала Google за потакание собственным сервисам
Тысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара в европейской стране
В Госдуме рассказали, как изменится повседневная жизнь россиян с 1 августа
Подружка невесты осталась инвалидом из-за жесткой свадебной традиции
Экстремальная поездка детей на крыше автобуса попала на видео
Египетские таможенники украли у туристов из России более 500 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.