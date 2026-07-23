В Госдуме рассказали, как изменится повседневная жизнь россиян с 1 августа

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Депутат Панеш: с 1 августа подъезды жилых домов будут убирать еженедельно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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С 1 августа 2026 года управляющие компании обязаны убирать подъезды еженедельно, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Он напомнил, что с этой даты вступают в силу обновленные Правила содержания и эксплуатации многоквартирных домов, утвержденные Минстроем.

Новые требования адресованы не жильцам, а управляющим организациям. Для них устанавливаются четкие обязательства, за невыполнение которых предусмотрена ответственность. Это шаг к тому, чтобы жильцы наконец получили услуги надлежащего качества, за которые они платят. Уборка подъездов, лестничных маршей и лифтов должна проводиться не реже одного раза в неделю. Ранее этот срок часто определялся договором управления и мог быть значительно больше. Теперь это минимальный федеральный стандарт. Устранение затопления подвалов должно производиться в течение суток с момента обнаружения. Это критически важно для сохранности инженерных систем и фундамента дома. Длительное затопление разрушает конструкции и создает аварийные риски, ― сказал Панеш.

Парламентарий также отметил, что управляющая компания обязана обеспечить наличие оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора и их регулярную санитарную обработку. По его словам, во дворах должны быть предусмотрены игровые и спортивные площадки, зоны для выгула собак, если это позволяют территория и технические условия.

Эти элементы благоустройства теперь являются не факультативными, а обязательными требованиями к содержанию придомовой территории. Размещение рекламы на фасадах теперь возможно только с разрешения общего собрания собственников. Управляющая компания не вправе сдавать стены дома под рекламу без согласия жильцов. Доходы от такой аренды должны направляться на нужды дома или распределяться между собственниками. Для управляющих компаний это означает появление конкретных показателей работы, по которым жильцы могут требовать отчета. Раньше многие обязанности были размыты или оставлены на усмотрение УК. Теперь есть четкие нормативы по уборке, срокам устранения аварий и благоустройству дворов, ― резюмировал Панеш.

Ранее вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев заявил, что получение красной квитанции за ЖКУ — это не повод для паники. По его словам, платежка этого цвета сама по себе не приводит к каким-либо правовым последствиям.

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