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23 июля 2026 в 17:47

Тысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара в европейской стране

BFMTV: пожар охватил 2 тыс. га леса во французской Жиронде

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В департаменте Жиронда на юго-западе Франции пожар охватил 2 тыс. га леса, сообщает телеканал BFMTV. В целях безопасности были эвакуированы около 12 тыс. человек.

Площадь пожара в лесном массиве к северу от залива Аркашон близ коммуны Сомо составляла 900 га. Однако из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился.

По данным телеканала, пожарные не смогли взять пламя под контроль. Огонь подошел к коммуне Леж-Кап-Ферре, что фактически заблокировало доступ на полуостров Кап-Ферре.

«Новость дополняется…

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