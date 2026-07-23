США задумались о военной атаке на Мали по одной причине

США задумались о военной атаке на Мали по одной причине WP: США могут атаковать Мали из-за террористической группировки

Администрация США рассматривает возможность военной атаки на группировку «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанную с «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), на территории Мали, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. В случае одобрения операции Мали станет восьмой страной, где глава Белого дома Дональд Трамп после возвращения на пост президента отдаст приказ о нанесении ударов.

По данным информаторов, среди высокопоставленных чиновников нет единства. Сторонником атаки выступает старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка, но другие сомневаются в необходимости такого шага.

Возможная операция США в Мали несет серьезные риски, связанные не только с военной логистикой, но и с потенциальной конфронтацией с другими странами. На данный момент вопрос остается открытым, а дискуссии внутри администрации продолжаются. Официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что четыре гражданина иностранного государства были похищены на западе Мали. Инцидент произошел в городе Нарена, который находится в зоне активности радикальной группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».