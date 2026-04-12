Четыре иностранца похищены в Мали в зоне влияния боевиков

Четыре гражданина иностранного государства были похищены на западе Мали, сообщает новостной портал Malijet. Инцидент произошел в городе Нарена, который находится в зоне активности радикальной группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

Официального подтверждения властей о случившемся на данный момент не поступало. В портале уточнили, что группировка, действующая в этом районе, признает себя частью «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По предварительной информации, распространяемой специализированными порталами, отслеживающими ситуацию в сфере безопасности на африканском континенте, похищенные могут являться гражданами одной из стран Азии.

Ранее сообщалось, что в Мексике уже два с половиной года удерживают в плену 17-летнюю россиянку, похищенную прямо на глазах у матери. По версии следствия, за преступлением стоит влиятельный Тихуанский картель. Инцидент произошел в 2023 году, когда неизвестные под видом службы опеки насильно увезли девочку из школы в неизвестном направлении.