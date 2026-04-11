11 апреля 2026 в 13:23

В Мексике ищут похищенную картелем 17-летнюю россиянку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Мексике уже два с половиной года удерживают в плену 17-летнюю россиянку по имени К., похищенную прямо на глазах у матери, сообщает Telegram-канал Mash. По версии следствия, за преступлением стоит влиятельный Тихуанский картель, имеющий связи в местных органах власти.

Инцидент произошел в 2023 году, когда неизвестные под видом службы опеки насильно увезли девочку из школы в неизвестном направлении. По информации канала, российское консульство пыталось добиться освобождения соотечественницы, но мексиканские власти раз за разом блокируют доступ к ней. В начале 2024 года дипломату удалось увидеть К. в одном из ведомств: девушка находилась в измененном состоянии и была беременна.

Сейчас ее содержат в закрытом приюте для жертв трафика, однако родителям отказывают в выдаче дочери, ссылаясь на ее якобы добровольный «отказ» возвращаться в семью, пишет канал.

Родители бьют тревогу, так как через месяц девушке исполнится 18 лет, после чего она может окончательно исчезнуть в сетях преступного синдиката. Российская сторона продолжает борьбу за жизнь соотечественницы, несмотря на обвинения в насилии, которые мексиканские чиновники выдвинули против ее матери, чтобы затянуть процесс возвращения ребенка.

Ранее в Таиланде пропали российская модель фитнес-бикини и ее молодой человек, который владеет ритуальным бизнесом в Москве. Пара отдыхала на Пхукете с начала февраля.

Боль Донецка, удары по Запорожью: как ВСУ атакуют Россию 11 апреля
Сафонов тремя фразами разнес журналиста на французском языке
В еще одном городе Украины введут трудовую повинность
Зеленский согласился на пасхальное перемирие
Гладков рассказал о жертвах новой атаки ВСУ на Белгородскую область
«С полным недоверием»: глава МИД Ирана о предстоящих переговорах с США
Меладзе выставил на продажу шикарный особняк из-за каприза дочери
Стало известно, кто стал посредником в обмене пленными с Украиной
«Наследие не должно пропадать»: Цыганова вызвалась петь песни Пугачевой
Маньяк 14 лет уходил от правосудия на Алтае: что натворил, жуткое убийство
Появились новые подробности переговоров между США и Ираном
Надвигается майская жара, ждите ливни и грозы: погода в Москве в апреле
В Минобороны раскрыли, кого еще удалось вернуть в ходе обмена пленными
Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем
Мошенники придумали новую схему обмана на доставке цветов
«Удивительно точно»: Любимова о влиянии космоса на культуру страны
Россия и Украина обменялись пленными в преддверии Пасхи
Сиделке по ошибке заплатили 1,4 млн рублей, а потом засудили
Появились первые кадры входа в атмосферу Земли, снятые изнутри Artemis II
В Афганистане задержали предполагаемого участника бойни в Герате
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
