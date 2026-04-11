В Мексике ищут похищенную картелем 17-летнюю россиянку

В Мексике уже два с половиной года удерживают в плену 17-летнюю россиянку по имени К., похищенную прямо на глазах у матери, сообщает Telegram-канал Mash. По версии следствия, за преступлением стоит влиятельный Тихуанский картель, имеющий связи в местных органах власти.

Инцидент произошел в 2023 году, когда неизвестные под видом службы опеки насильно увезли девочку из школы в неизвестном направлении. По информации канала, российское консульство пыталось добиться освобождения соотечественницы, но мексиканские власти раз за разом блокируют доступ к ней. В начале 2024 года дипломату удалось увидеть К. в одном из ведомств: девушка находилась в измененном состоянии и была беременна.

Сейчас ее содержат в закрытом приюте для жертв трафика, однако родителям отказывают в выдаче дочери, ссылаясь на ее якобы добровольный «отказ» возвращаться в семью, пишет канал.

Родители бьют тревогу, так как через месяц девушке исполнится 18 лет, после чего она может окончательно исчезнуть в сетях преступного синдиката. Российская сторона продолжает борьбу за жизнь соотечественницы, несмотря на обвинения в насилии, которые мексиканские чиновники выдвинули против ее матери, чтобы затянуть процесс возвращения ребенка.

