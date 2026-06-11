В АТР ответили, начнет ли Евросоюз массово отказывать россиянам в визах

Евросоюз не начнет массово отказывать россиянам в визах, поскольку это решение не будет принято единогласно, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, на сегодняшний день выдачу документа не одобряют в среднем лишь 6% обратившихся.

К сожалению, некоторые страны Евросоюза действительно спят и видят, чтобы лишить россиян виз и больше не пускать в Европу. Но, слава богу, это решение принимается только единогласно. Как минимум пять стран резко возражают. Это Франция, Испания, Италия, Греция и Венгрия. Их коалиция достаточно мощная, и они имеют весомое слово. Поэтому мы точно можем сказать, что в этом году визы выдаются неплохо и будут продолжать выдаваться, — сказал Мкртчян.

Он подчеркнул, что сейчас визы оформляются примерно на 10% лучше, чем в прошлом году. Вместе с тем, по словам эксперта, процесс их рассмотрения занимает больше времени, и, в отличие от прошлого года, практически исчезли многократные визы.

К сожалению, резко уменьшился срок действия визы. Если раньше та же Франция давала и до полугода, и до трех месяцев, сейчас россиянам дают до месяца. Другие страны, такие как Италия и Греция, одобряют только на срок поездки. Но статистика по отказам минимальная: с негативным решением сталкиваются менее 6% обратившихся. Это хорошая новость, — заключил Мкртчян.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия осенью планирует ужесточить визовую политику ЕС. Инициатива предполагает введение новых критериев для отказа в визах, которые будут применяться к гражданам России, Белоруссии и Ирана.