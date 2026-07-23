В Евросоюзе забеспокоились из-за атак хуситов на танкеры в Красном море Каллас осудила атаки хуситов на танкеры в Красном море

Глава евродипломатии Кая Каллас осудила нападения йеменских хуситов на танкеры в Красном море. В соцсети X она подчеркнула необходимость соблюдения свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе.

Нападения на нефтяной танкер в Красном море неприемлемо, незаконно и еще больше накаляет взрывоопасную ситуацию в регионе. Свобода навигации должна быть соблюдена как в Ормузском проливе, так и в Красном море, — написала Каллас.

Ранее танкер загорелся в 70 морских милях у побережья Саудовской Аравии после обстрела. Инцидент произошел к юго-западу от Аль-Шукаики из-за попадания снаряда. Позже йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило о проведении атаки на два нефтяных танкера в Красном море. По данным хуситов, удары стали ответом на нарушение морской блокады, установленной их вооруженными силами.

До этого президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном указал, что США предпримут необходимые меры против хуситов, если они действительно устроят морскую блокаду против Саудовской Аравии. По его словам, Вашингтон уже разбирался с такими проблемами.