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23 июля 2026 в 16:59

В Евросоюзе забеспокоились из-за атак хуситов на танкеры в Красном море

Каллас осудила атаки хуситов на танкеры в Красном море

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Michael Brandt/dpa/Global Look Press
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Глава евродипломатии Кая Каллас осудила нападения йеменских хуситов на танкеры в Красном море. В соцсети X она подчеркнула необходимость соблюдения свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе.

Нападения на нефтяной танкер в Красном море неприемлемо, незаконно и еще больше накаляет взрывоопасную ситуацию в регионе. Свобода навигации должна быть соблюдена как в Ормузском проливе, так и в Красном море, — написала Каллас.

Ранее танкер загорелся в 70 морских милях у побережья Саудовской Аравии после обстрела. Инцидент произошел к юго-западу от Аль-Шукаики из-за попадания снаряда. Позже йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило о проведении атаки на два нефтяных танкера в Красном море. По данным хуситов, удары стали ответом на нарушение морской блокады, установленной их вооруженными силами.

До этого президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном указал, что США предпримут необходимые меры против хуситов, если они действительно устроят морскую блокаду против Саудовской Аравии. По его словам, Вашингтон уже разбирался с такими проблемами.

Мир
Евросоюз
Кая Каллас
хуситы
Красное море
танкеры
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