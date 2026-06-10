«Глумятся над нашими ценностями»: Развожаев высказался об ударе по панораме Развожаев назвал удар по панораме обороны Севастополя глумлением над ценностями

Украинские власти последовательно глумятся над ценностями россиян, атакуя культурные объекты, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» он назвал спланированной акцией и напомнил, что это не первый случай, передает ТАСС.

Удар по зданию панорамы в Севастополе — это просто запланированная акция, которая уже, кстати говоря, не первая. Вы знаете, что у нас беспилотник прилетел в памятник «Штык и парус», который тоже отреставрирован. Понятно, что никаких там особых разрушений сделать им не удалось, но это как бы такая последовательная демонстрация попыток глумиться над нашими ценностями, — отметил Развожаев.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар по музею-панораме в Севастополе стал неприкрытым актом вандализма и варварства. По ее словам, он носил преднамеренный характер.

До этого дипломат напомнила, что музей посвящен основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска сумели отразить натиск сил англо-французской армии. По мнению дипломата, атака на панораму — это желание Запада скрыть свидетельства своих преступлений.