Украинские власти последовательно глумятся над ценностями россиян, атакуя культурные объекты, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» он назвал спланированной акцией и напомнил, что это не первый случай, передает ТАСС.
Удар по зданию панорамы в Севастополе — это просто запланированная акция, которая уже, кстати говоря, не первая. Вы знаете, что у нас беспилотник прилетел в памятник «Штык и парус», который тоже отреставрирован. Понятно, что никаких там особых разрушений сделать им не удалось, но это как бы такая последовательная демонстрация попыток глумиться над нашими ценностями, — отметил Развожаев.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар по музею-панораме в Севастополе стал неприкрытым актом вандализма и варварства. По ее словам, он носил преднамеренный характер.
До этого дипломат напомнила, что музей посвящен основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска сумели отразить натиск сил англо-французской армии. По мнению дипломата, атака на панораму — это желание Запада скрыть свидетельства своих преступлений.