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23 июля 2026 в 15:02

Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его информации, один мужчина получил ранения в Белгороде, где БПЛА атаковал коммерческий объект, другой — в поселке Пролетарский, в котором дрон ударил по парковке предприятия. Первого пострадавшего увезли в больницу, второму оказали помощь на месте.

При очередных ударах со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. В Белгороде еще один коммерческий объект атакован беспилотником. Мужчину, получившего осколочное ранение ноги, бригада СМП доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода. <…> В Ракитянском округе в поселке Пролетарский беспилотник ударил по парковке предприятия. Медики скорой оказали помощь мужчине на месте, лечение продолжит амбулаторно, — говорится в сообщении.

Под ударом также оказались Шебекино, Маслова Пристань, Красный Октябрь и Борисовка. В результате атак были повреждены оборудование, автомобили, остекление многоэтажки и социального объекта, а также технические помещения.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ЗАГС в центре Белгорода во время церемонии бракосочетания. От удара травмы ног получили новобрачный и еще один мужчина, находившийся рядом.

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