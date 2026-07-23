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23 июля 2026 в 12:03

Трассу Севастополь — Ялта парализовало из-за селя

Ливень вызвал сход селя на трассу Ялта — Севастополь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На трассу Ялта — Севастополь в районе поселка Симеиз сошел сель, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым. Дорожные службы приступили к расчистке проезжей части для восстановления движения. По данным ведомства, для ликвидации последствий непогоды привлекли 59 человек и 17 единиц техники.

Из-за ливня в районе Симеиза на трассе Ялта — Севастополь сошел сель. Дорожные службы принимают меры по расчистке грязевых масс и восстановлению движения. Кроме того, на помощь для ликвидации последствий направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и ГКУ РК «Крым-спас», — сообщили ведомстве.

Ранее дерево упало на туристическую палатку на стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовой в Свердловской области. Одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена в больницу.

До этого сообщалось, что в Свердловской области из-за паводка за сутки подтопило 218 домов и 10 мостов. Сильнее всего от последствий разгула стихии пострадали Ирбитский, Невьянский и Березовский округа.

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