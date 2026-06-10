Генерал-полковник Чайко стал главкомом ВКС России

Новым главкомом Воздушно-космических сил (ВКС) России назначен генерал-полковник Александр Чайко, следует из данных на сайте Минобороны РФ.Он получил назначение в мае указом президента РФ.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Чайко Александр Юрьевич, — отмечается в сообщении.

Ранее член совета директоров Банка России Михаил Мамута стал заместителем председателя Банка РФ. Прежде он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий Марии Львовой-Беловой на посту уполномоченного по правам ребенка на пять лет. Документ вступает в силу с 27 октября.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РСПП Александр Шохин будет назначен бизнес-омбудсменом, при этом он сохранит руководство союзом. Шохин будет работать на двух постах одновременно, уточнил он.