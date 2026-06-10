Шохин на совещании у Путина предупредил об «инвестиционной заморозке»

Инвестиционная пауза может перерасти в длительную инвестзаморозку, предупредил на совещании у президента России Владимира Путина глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, многие российские компании, причем как крупные, так и мелкие игроки, говорят о сложностях с финансовым положением.

Есть риск, что инвестиционная пауза может перейти в длительную инвестиционную заморозку, поэтому очень важно сейчас обсудить, как этого не допустить. В частности, майский опрос РСПП показал, что ухудшаются оценки спроса, непростой остается ситуация с неплатежами. Многие компании, и крупные, и субъекты МСП, говорят о сложном финансовом положении. В мае, по результатам нашего опроса, сократилась доля компаний, нанимающих сотрудников, — заявил Шохин.

Ранее глава РСПП сообщил, что российский бизнес надеется на ускорение снижения ключевой ставки, чтобы к концу текущего года ее уровень оказался ниже 10% годовых. В апреле этого года Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд, до 14,5%.

До этого Шохин допустил, что инвестиционная активность бизнеса могла бы перейти к росту при условии ослабления рубля до 80–85 рублей за доллар. По его словам, слишком крепкий рубль стал даже более значимым барьером для экономического роста, чем высокая ключевая ставка.