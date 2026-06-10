Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 18:17

Шохин на совещании у Путина предупредил об «инвестиционной заморозке»

Шохин: в России существует риск длительной инвестиционной заморозки

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Инвестиционная пауза может перерасти в длительную инвестзаморозку, предупредил на совещании у президента России Владимира Путина глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, многие российские компании, причем как крупные, так и мелкие игроки, говорят о сложностях с финансовым положением.

Есть риск, что инвестиционная пауза может перейти в длительную инвестиционную заморозку, поэтому очень важно сейчас обсудить, как этого не допустить. В частности, майский опрос РСПП показал, что ухудшаются оценки спроса, непростой остается ситуация с неплатежами. Многие компании, и крупные, и субъекты МСП, говорят о сложном финансовом положении. В мае, по результатам нашего опроса, сократилась доля компаний, нанимающих сотрудников, — заявил Шохин.

Ранее глава РСПП сообщил, что российский бизнес надеется на ускорение снижения ключевой ставки, чтобы к концу текущего года ее уровень оказался ниже 10% годовых. В апреле этого года Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд, до 14,5%.

До этого Шохин допустил, что инвестиционная активность бизнеса могла бы перейти к росту при условии ослабления рубля до 80–85 рублей за доллар. По его словам, слишком крепкий рубль стал даже более значимым барьером для экономического роста, чем высокая ключевая ставка.

Экономика
Владимир Путин
РСПП
Александр Шохин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мединский рекомендовал виновникам атаки на музей в Севастополе лечиться
Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран из-за сбитого вертолета
Политолог раскрыл истинное отношение Трампа к Путину и России
Сиамские близнецы родились в Словакии впервые почти за 20 лет
«Продажа пирожков»: Мединский о доходах панорамы Севастополя до 2014 года
Доля расчетов России со странами ШОС в национальных валютах превысила 90%
Генерал-полковник Чайко стал главкомом ВКС России
Врачи нашли зуб и волосы в яичнике 28-летней россиянки
Назван город, который хотят добавить в «Золотое кольцо»
Утерянный пазл: что нужно для достижения продовольственной безопасности
Звезда «Ландышей» рассказала о негативной реакции коллег на ее успех в кино
Военный эксперт назвал главную особенность украинского дрона Hornet
Россиянин погиб в ДТП в турецкой Аланье
«Должно быть подлинным»: раскрыт секрет нового спектакля «Анна Каренина»
Стали известны дата и место прощания с Людмилой Чурсиной
Мединский предупредил, что Украина «допрыгается» после удара по Севастополю
Пьянство мужа, брак с Андроповым, бездетность: как жила и умерла Чурсина
В Минцифры подтвердили разблокировку Roblox
Финансист предрек рублю ослабление к осени
Журналистка из США сделала неожиданное признание после визита в Россию
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.