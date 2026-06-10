Шохин назвал оптимальный для российского бизнеса курс доллара Шохин: бизнес бы позитивно воспринял бы доллар по 80–85 рублей

Курс в районе 80–85 рублей за доллар был бы максимально позитивно воспринят отечественным бизнесом в текущих экономических условиях,заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Свое экспертное мнение руководитель крупнейшего бизнес-объединения высказал непосредственно на рабочем совещании у Президента РФ Владимира Путина, передает пресс-служба Кремля.

Оценки показывают, что курс 80-85 [рублей за доллар] был бы безусловно позитивно воспринят бизнесом, — подчеркнул Шохин в разговоре с главой государства.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара может установиться в интервале 84-85 рублей к концу 2026 года. Он добавил, что тот прогноз не учитывал всех обстоятельств, которые могут возникнуть.

Также Греф сообщил, что российская экономика столкнулась с четырьмя системными проблемами, которые иногда называют «всадниками апокалипсиса». Он перечислил эти факторы: высокая ключевая ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры.