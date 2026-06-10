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10 июня 2026 в 18:34

Финансист предрек рублю ослабление к осени

Аналитик Шульгин: рубль может плавно ослабнуть по отношению к доллару к осени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во второй половине года российская валюта начнет плавно ослабевать и может к осени вернуться к отметке 80 рублей за доллар, заявил в беседе с NEWS.ru главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин. При этом обвального падения курса, по его словам, не ожидается.

В сложившейся ситуации мы ожидаем, что во второй половине года рубль плавно перейдет к ослаблению, может к осени вернуться до уровня 80 за доллар. Но обвального падения курса российской валюты мы не ожидаем. Пока для таких ожиданий нет аргументов, — сказал Шульгин.

По словам аналитика, несмотря на снижение ключевой ставки до 14,5% годовых на фоне стагнирующего спроса в экономике, спрос на валюту со стороны импортеров пока не может значительно вырасти. Экспортеры, напротив, стараются максимально извлечь выгоду из благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках, что увеличило предложение валюты внутри России и способствует укреплению рубля.

Сдерживающим фактором Шульгин назвал бюджетное правило: если в мае Минфин и ЦБ покупали валюту ежедневно на 1,2 млрд рублей, то в июне объем закупок составит уже 5,3 млрд рублей. Такие интервенции способны затормозить укрепление рубля, но не развернуть его в сторону устойчивого ослабления, заключил аналитик.

Ранее финансовый эксперт председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф заявил, что летом 2026 года курс доллара США составит 73–79 рублей за единицу, а евро будет торговаться в диапазоне 84–92 рубля. По его словам, резкого скачка американской валюты выше 90 рублей в ближайшее время не произойдет.

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Екатерина Свинова
Е. Свинова
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