В Японии произошло сильное землетрясение Сильное землетрясение магнитудой пять баллов произошло к северу от Токио

Сильное землетрясение магнитудой пять баллов произошло к северу от Токио в префектурах Тотиги и Ибараки, сообщило национальное метеорологическое управление Японии. Сейсмологи сообщили, что угроза цунами отсутствует.

По семибалльной японской шкале интенсивности землетрясений сила толчков составила 5-, при которых раскачиваются люстры, может опрокидываться мебель и повреждаться дорожное покрытие. Власти отметили, что инфраструктура города могла пострадать, но угрозы жизни населения нет.

Ранее сообщалось, что в Магадане произошло землетрясение, в результате которого в некоторых домах потрескалась штукатурка, а на дорогах появились трещины. Ряд районов города оказался обесточен, но электроснабжение было оперативно восстановлено.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Турции. Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, его эпицентр находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. Глубина подземных толчков составила шесть километров. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.