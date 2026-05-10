Распыление химического вещества в Токио обернулось трагедией Более 13 человек пострадали при распылении химвещества в Токио

В пригороде Токио более 13 человек пострадали при распылении неизвестного химического вещества, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел на станции Кавасаки.

Известно, что трех человек госпитализировали. После распыления вещества пассажирам вагона стало плохо. Они начали сильно кашлять и задыхаться, также у них появилось обильное слезотечение.

На место инцидента выехало более 20 машин скорой помощи. Госпитализация понадобилась мужчине с женой и их годовалой дочке.

