Распыление химического вещества в Токио обернулось трагедией

В пригороде Токио более 13 человек пострадали при распылении неизвестного химического вещества, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел на станции Кавасаки.

Известно, что трех человек госпитализировали. После распыления вещества пассажирам вагона стало плохо. Они начали сильно кашлять и задыхаться, также у них появилось обильное слезотечение.

На место инцидента выехало более 20 машин скорой помощи. Госпитализация понадобилась мужчине с женой и их годовалой дочке.

Ранее восьмиклассник распылил перцовый баллончик прямо во время урока в кабинете в одной из школ Бийска. СУ СК РФ по Алтайскому краю уточнило, что пострадало несколько детей, им потребовалась помощь медиков.

Также пожилой москвич напал на женщину с перцовым баллоном в столичном метро. В полиции сообщили, что мужчина раскладывал газеты на стендах в вестибюле станции «Черкизовская» и обратил внимание на пассажирку, которая попыталась взять сразу большое количество экземпляров.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
