Пенсионер не поделил с женщиной газеты и прыснул ей в лицо перцовкой В московском метро пожилой мужчина распылил перцовый баллончик из-за газет

Пожилой москвич напал на женщину в столичном метро, сообщает «МВД Медиа». В полиции сообщили, что мужчина раскладывал газеты на стендах в вестибюле станции «Черкизовская» и обратил внимание на пассажирку, которая попыталась взять сразу большое количество экземпляров.

Так как ранее гражданка неоднократно совершала такие действия, мужчина возмутился и распылил содержимое перцового баллончика ей в лицо, после чего ушел. Пострадавшая незамедлительно обратилась за помощью в полицию и в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее химический ожог глаз, — сказано в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Погонном проезде. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Пенсионеру назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

