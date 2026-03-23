23 марта 2026 в 12:11

Пенсионер не поделил с женщиной газеты и прыснул ей в лицо перцовкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пожилой москвич напал на женщину в столичном метро, сообщает «МВД Медиа». В полиции сообщили, что мужчина раскладывал газеты на стендах в вестибюле станции «Черкизовская» и обратил внимание на пассажирку, которая попыталась взять сразу большое количество экземпляров.

Так как ранее гражданка неоднократно совершала такие действия, мужчина возмутился и распылил содержимое перцового баллончика ей в лицо, после чего ушел. Пострадавшая незамедлительно обратилась за помощью в полицию и в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее химический ожог глаз, — сказано в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Погонном проезде. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Пенсионеру назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Старом Осколе таксистка прыснула перцовкой в глаза пассажиру за отказ оплатить проезд. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и попытался скрыться в подъезде. Соседи рассказали, что у него постоянно возникают конфликты с таксистами, которым он отказывается платить.

перцовый баллончик
метро
нападения
ожоги
