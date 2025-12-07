Таксист залил пассажира из перцового баллончика В Ленобласти таксист залил клиента из перцового баллончика из-за адреса

В Ленинградской области водитель такси распылил перцовый баллончик на пассажира, передает Telegram-канал «78 Новости». Причиной стали обвинения клиента в неверном адресе конечной точки.

По информации канала, 31-летний водитель доставил пассажира до СНТ «Николаевское». Однако после этого пассажир сообщил, что адрес был указан неверно, и начал агрессивно бить руками по креслу. В ответ на такое поведение водитель применил перцовый баллончик.

Пассажир, ставший жертвой конфликта, обратился в правоохранительные органы. Оба участника инцидента были доставлены в полицейский участок для проведения расследования.

Ранее в Саратовской области таксист стал фигурантом уголовного дела. Водитель согласился подвезти пассажира, но в качестве «оплаты» получил запрещенное вещество. Таксист принял часть наркотика. При задержании у него была обнаружена оставшаяся доза.

До этого в Михайловске Ставропольского края произошло нападение на водителя такси. Молодой человек не согласился со стоимостью услуги, подрался с таксистом и украл у него деньги. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за грабеж.