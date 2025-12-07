ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 19:27

Таксист залил пассажира из перцового баллончика

В Ленобласти таксист залил клиента из перцового баллончика из-за адреса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Ленинградской области водитель такси распылил перцовый баллончик на пассажира, передает Telegram-канал «78 Новости». Причиной стали обвинения клиента в неверном адресе конечной точки.

По информации канала, 31-летний водитель доставил пассажира до СНТ «Николаевское». Однако после этого пассажир сообщил, что адрес был указан неверно, и начал агрессивно бить руками по креслу. В ответ на такое поведение водитель применил перцовый баллончик.

Пассажир, ставший жертвой конфликта, обратился в правоохранительные органы. Оба участника инцидента были доставлены в полицейский участок для проведения расследования.

Ранее в Саратовской области таксист стал фигурантом уголовного дела. Водитель согласился подвезти пассажира, но в качестве «оплаты» получил запрещенное вещество. Таксист принял часть наркотика. При задержании у него была обнаружена оставшаяся доза.

До этого в Михайловске Ставропольского края произошло нападение на водителя такси. Молодой человек не согласился со стоимостью услуги, подрался с таксистом и украл у него деньги. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за грабеж.

Ленинградская область
таксисты
перцовый баллончик
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.