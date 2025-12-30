Вкус, который помнят все: рецепт мимозы без лишних ингредиентов.

Хотите воссоздать салат мимоза в его каноническом виде? Рецепт по ГОСТу гарантирует узнаваемый вкус и идеальный баланс. Для салата весом около 1 кг понадобится: банка консервированной сайры или горбуши в масле (240 г), 4 отварные картофелины, 3 отварные моркови, 4 отварных яйца, 2 головки репчатого лука, 200 г плавленого сыра «Дружба», 100 г сливочного масла, майонез и зелень для украшения.

Овощи, яйца и сыр охлаждают. Картофель и морковь натирают на мелкой терке отдельно. Белки и желтки яиц трут раздельно. Лук мелко шинкуют и ошпаривают кипятком для удаления горечи. Рыбу разминают вилкой, удаляя кости. Сливочное масло и плавленый сыр натирают на мелкой терке. Сборка идет в строгом порядке: картофель, часть рыбы, лук, белки, морковь, оставшаяся рыба, плавленый сыр. Каждый слой, кроме лука, обильно промазывают майонезом. Сверху салат посыпают тертым желтком, создавая эффект цветка мимозы, и украшают зеленью.

Такой салат по ГОСТу должен хорошо пропитаться в холодильнике 3–4 часа. Вкус получается нежным, сливочным, с яркой ноткой рыбы. Это классическая мимоза, которая десятилетиями остается фаворитом праздничного застолья.

Ранее мы поделились рецептом новогоднего салата с кальмарами.