Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 19:20

Вкус, который помнят все: рецепт мимозы без лишних ингредиентов.

Вкус, который помнят все: рецепт мимозы без лишних ингредиентов Вкус, который помнят все: рецепт мимозы без лишних ингредиентов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите воссоздать салат мимоза в его каноническом виде? Рецепт по ГОСТу гарантирует узнаваемый вкус и идеальный баланс. Для салата весом около 1 кг понадобится: банка консервированной сайры или горбуши в масле (240 г), 4 отварные картофелины, 3 отварные моркови, 4 отварных яйца, 2 головки репчатого лука, 200 г плавленого сыра «Дружба», 100 г сливочного масла, майонез и зелень для украшения.

Овощи, яйца и сыр охлаждают. Картофель и морковь натирают на мелкой терке отдельно. Белки и желтки яиц трут раздельно. Лук мелко шинкуют и ошпаривают кипятком для удаления горечи. Рыбу разминают вилкой, удаляя кости. Сливочное масло и плавленый сыр натирают на мелкой терке. Сборка идет в строгом порядке: картофель, часть рыбы, лук, белки, морковь, оставшаяся рыба, плавленый сыр. Каждый слой, кроме лука, обильно промазывают майонезом. Сверху салат посыпают тертым желтком, создавая эффект цветка мимозы, и украшают зеленью.

Такой салат по ГОСТу должен хорошо пропитаться в холодильнике 3–4 часа. Вкус получается нежным, сливочным, с яркой ноткой рыбы. Это классическая мимоза, которая десятилетиями остается фаворитом праздничного застолья.

Ранее мы поделились рецептом новогоднего салата с кальмарами.

Читайте также
Лавашный рулет «Мимоза» — классика в удобной подаче: простая закуска, которую всегда хвалят
Общество
Лавашный рулет «Мимоза» — классика в удобной подаче: простая закуска, которую всегда хвалят
Самый правильный салат «Мимоза» по советскому ГОСТу: идеальнее некуда
Семья и жизнь
Самый правильный салат «Мимоза» по советскому ГОСТу: идеальнее некуда
Блюдо-эталон — рецепт салата «Столичный» — строго по ГОСТу
Семья и жизнь
Блюдо-эталон — рецепт салата «Столичный» — строго по ГОСТу
Сельдь под шубой из 90-х, которую мы потеряли: готовим по ГОСТу!
Семья и жизнь
Сельдь под шубой из 90-х, которую мы потеряли: готовим по ГОСТу!
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Семья и жизнь
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
мимоза
салат
рецепт
консервы
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный пожар полыхает в Одессе
Темпы продвижения российских войск в зоне СВО выросли в 15 раз
Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница получила паспорт России
Громкое фиаско Зеленского, раскрыты новые детали в деле Долиной: что дальше
Более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без света перед Новым годом
Вучич рассказал о мерах, «чтобы 1999 год никогда не повторился»
«Мы вас учим по книжке»: пленный ВСУ о тренировках британских инструкторов
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности
«Деньги шли на оплату алиментов»: пленный ВСУ разоблачил командира роты
Российская школа 1962 года постройки едва не похоронила учеников
Британский актер стал рыцарем
Роман Симоньян оказался на вершине рейтинга лучших книг 2025 года
Звезда регби потерпел фиаско на «Кто хочет стать миллионером?»
Радио Судного дня выдало в эфир «Лебединое озеро»: почему все насторожились?
В Госдуме раскрыли причины украинской атаки на резиденцию Путина
Адвокат сообщил о смягчении меры пресечения для Карапетяна
Лидеры Европы созвонились после атаки Киева на резиденцию Путина
Мигрант с ломом напал на людей в больнице
В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.